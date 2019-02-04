نانسي عجرم تكشف عن مولودتها الثالثة

كشفت المطربة اللبنانية، نانسي عجرم، عن أول ظهور لمولودتها الثالثة ‘ليا’.

وشاركت عجرم صورة لقدمي مولودتها الجديدة، عبر حسابها الرسمي على ‘إنستغرام’، دون أن تكشف عن ملامحها.

وكتبت نانسي عجرم مع الصورة: ‘هدية أخرى من الله لنا، وشعاع آخر من الضوء دخل منزلنا’.

ووجهت عجرم رسالة إلى طفلتها هي: ‘جميلتي ليا، لا أنتظر أن نسير معا خلال رحلتك في الحياة، وأعدك أن أكون معك طوال الوقت، لقد أحببناك وانتظرنا قدومك، وتضاعفت تلك المشاعر عشرة أضعاف عندم حملتك بين ذراعي’.

واختتمت المطربة اللبنانية رسالتها: ‘الكلمات لا تستطيع وصف كم نحن نحبك يا غاليتنا ليا’.

وأعلنت نانسي عجرم عن حملها الثالث، في شهر أغسطس/آب، بطريقة مبتكرة.

ونانسي عجرم، متزوجة من طبيب الأسنان اللبناني، فادي الهاشم.