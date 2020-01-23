نانسي عجرم ترفع علامة النصر.. بعد انتهاء جلسة استجواب زوجها

بعد انتهاء جلسة استجواب زوجها.. نانسي عجرم ترفع علامة النصر

بعد مرور وقت قصير على الانتهاء من التحقيق مع زوجها الدكتور فادي الهاشم في قضية قتله لـ محمد الموسى، نشرت الفنانة نانسي عجرم صورة لها عبر “إنستقرام” وهي ترفع شارة النصر.

الصورة بحسب التعليق عليها هي للترويج لبرنامج “ذا فويس كيدز” ولكن هل حاولت نانسي عجرم من خلال توقيت نشرها أن تؤكد بأن زوجها الدكتور فادي الهاشم سينتصر في قضية محمد الموسى الذي قتله في فيلتهما، عندما تسلل إليها ليلاً بهدف السرقة؟ وهل أجواء التحقيقات معه اليوم كانت مريحة ومطمئنة؟

يشار إلى أن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان استجوب اليوم الدكتور فادي الهاشم في جلسة استمرت نحو ساعتين، وتم تحديد جلسة أخرى في 10 مارس\آذار المقبل للإستماع لإفادة شقيق فادي الهاشم وبعض العاملين في عيادته..

كما كشفت مصادر مقربة من التحقيق بأنه حصلت عدة إتصالات بين القتيل محمد الموسى وعيادة الدكتور فادي الهاشم، وبأن الفريق القانوني للمدعين سيطلب من القاضي التحقّيق في داتا الإتصالات وإستدعاء نانسي عجرم كونها أصيبت في الحادثة.