نانسي عجرم الأكثر شعبية على السوشيال

أصبح نجوم الفن والغناء أكثر اهتماماً بوسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك والتى وصلت لأن تكون النافذة الأولى لهم لنشر أحدث أخبارهم الفنية أو صورهم الجديدة، وفى الفترة الأخيرة أصبح عدد ‘الفولورز’ على انستجرام، والمعجبين على فيس واحدا من مقاييس نجومية الفنان أو المطرب، ولذلك نجد أن أرقام المتابعين لحسابات الفنانين فى تزايد نظراً لتفاعلهم الدائم على حساباتهم وصفحاتهم.

وإذا تحدثنا فى الجانب الغنائى باعتبار المطربين الأكثر استخداماً لوسائل التواصل الاجتماعى مقارنة بالممثلين، نجد على موقع ‘انستجرام’، أن النجمة اللبنانية نانسى عجرم هى الأكثر شعبية بين باقى المطربين سواء المصريين أو العرب، حيث إنها تمتلك 17 مليون و500 متابع متفوقة بفارق كبير على مواطنتها اليسا التى لديهما 10 ملايين و900 ألف متابع تحتل بها المركز الثانى فى قائمة الأكثر متابعة على إنستجرام.