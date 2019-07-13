ناعومي واتس تُطلّ في جزء جديد من “صراع العروش”

كشف المؤلف الأميركي جورج آر.آر. مارتن أن الممثلة المرشحة مرتين لنيل جائزة الأوسكار، ناعومي واتس ستُشارك في الجزء الجديد من المسلسل الشهير “صراع العروش” Game of Thrones برفقة الممثل جوش وايتهاوس وميراندا ريتشاردسون، الذي بدأ تصويره حاليًا في أيرلندا الشمالية، ويعود بأحداثه إلى آلاف السنين ليسرد أصل العالم من العصر الذهبي للأبطال إلى أصعب أوقاتهم في الفترة التي سبقت بداية السلسلة. حيث كان يوجد مئة مملكة صغيرة تحكمها أسرة كاستيرلي، وليس أسرة لانيستر التي كانت تحكم سبع ممالك كبيرة.

الجدير ذكره، أن التنانين ستغيب عن هذا الجزء لاستبدالها بمخلوقات غريبة أخرى، كالماموث والمشاة البيض الذين سيدخلون في صراعات مع الشخصيات الرئيسية في المسلسل.