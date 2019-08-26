نادية الجندي تستعرض قوامها بفستان قصير على البحر- صور

تقضي الممثلة المصرية ​نادية الجندي​ حالياً إجازتها الصيفية وتحاول قدر الإمكان الاستفادة منها وتمضيتها مع أصدقائها.

وقد خطفت الجندي الأنظار بإطلالة جذابة حيث اختارت ارتداء فستان أبيض قصيراً بلا كمين جاءت تنورته “مخرّمة” كما نسقت معه كاب بيضاء وحذاء رياضي من اللون نفسه، واعتمدت نظارات شمسية لحماية عينيها

وأذهلت الجندي متابعيها لأنها بدت أصغر بكثير وكأنها فتاة عشرينية حيث ما زالت تحافظ على جمالها وتناسق قوامها.

وتستمتع نادية الجندي بعطلتها مع أصدقائها المقربين وأبرزهم الإعلامية المصرية بوسي شلبي كما تلبي الدعوات إلى العديد من المناسبات في الساحل الشمالي.

ـ اهل الفن