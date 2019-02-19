ميغان ماركل لم تحصل على الجنسية البريطانية بعد… فهل تتخلى عنها؟

لا تزال دوقة ساسكس ميغان ماركل تحمل الجنسية الأميركية. ورغم زواجها بالأمير هاري وحملها لن تحصل على الجنسية البريطانية إلا بعد 4 سنوات.

ووفقاً لمتطلبات الهجرة، فإنّه يجب أن تمر 5 سنوات على الأقل من تاريخ الزواج، بحيث يمكنها التقدّم بطلب للحصول على الجنسية البريطانية.

هذا وأكّدت بعض التقارير الصحافيّة أنّ ماركل لا تريد الحصول على الجنسية البريطانية. ليس هذا فقط، بل تضيف المصادر أنّها تريد أن ترسل طفلها الأوّل للدراسة في مدرسة أميركية، وفق موقع “وان”.