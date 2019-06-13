ميغان ماركل تمنع والدتها من الاهتمام بابنها

“إيلاف” من بيروت: غادرت والدة ميغان ماركل بريطانيا بعد أيام من ولادة حفيدها بسبب منعها من الاهتمام به. حيث أن ابنتها لم تسمح لها بالاقتراب منه بحسب مصادر مجلة مجلة New Idea المقربة من العائلة المالكة.

ولقد أشارت الصحافية فيكتوريا هاورد المتخصصة في الشأن الملكي أن دوقي ساسكس الأمير هاري وزوجته قد يوظفان مربية “غير تقليدية” من هوليوود. علماً أن “ميغان” شاركت بفعاليات Trooping the Colour قبل أسبوعين من انتهاء إجازة الأمومة التي تمتد 6 أسابيع، وأصبح عليها أن تختار الشخص الذي سيهتم بطفلها أثناء غيابها.