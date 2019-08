ميغان ماركل تطلق مجموعتها الخاصة لملابس النساء في الخريف لهدف نبيل

كشفت دوقة ساسيكس عن خططها لإطلاق خط ملابس للنساء في الخريف المقبل للمساعدة في الأعمال الخيرية.

وأعلنت ميغان ماركل عن هذه الخطط في الإصدار الجديد من مجلة Vogue في النسخة البريطانية، وسيتم إطلاق المجموعة بالتعاون مع Marks and Spencer وJigsaw وJohn Lewis & Partners وصديقة ميغان المصممة ميشا نونو، في وقت لاحق من هذا العام، حيث ستتألف المجموعة من ملابس عمل أنيقة.

وستذهب إيرادات كل قطعة يتم بيعها من مجموعة ملابس العمل التي ستحمل اسم Like for like لدعم المؤسسة الخيرية SmartWorks، وهي مؤسسة تعمل على تدريب النساء العاطلات عن العمل للدخول ضمن القوة العاملة.

وأوضحت ميغان في عدد سبتمبر من مجلة Vogue، في النسخة البريطانية منها: “السبب الذي دفعني للانضمام إلى SmartWorks هو أنها أعادت صياغة فكرة العمل الخيري كمجتمع .. إنها شبكة من النساء اللائي يدعمن النساء الأخريات وتمكينهن في مساعيهن المهنية”.

وسبق أن زارت دوقة ساسيكس مقر المؤسسة الخيرية SmartWorks في يناير الماضي، حيث ساعدت امرأة في اختيار ملابس مناسبة لمقابلة عمل، قائلة حينها: “إن الأمر ليس مجرد تبرع بملابسك ورؤية المكان الذي تصل إليه، إنه جزء من قصص نجاح بعضنا البعض كنساء”.

ويقال إن فكرة الدوقة مستوحاة من تعاونها مع جمعية Hubb Community Kitchen التي أسستها نساء متضررات من حريق برج غرينفيل في غرب لندن، وهي عبارة عن مطبخ مشترك لدعم المتضررين من الحريق وعائلاتهم.

ونشرت الجمعية بالتعاون مع ميغان كتاب طبخ حقق أكثر من 500 ألف جنيه استرليني (نحو 608 آلاف دولار)، وفقا لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل”.