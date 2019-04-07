ميغان ماركل تخالف التقاليد الملكية مجددا

رفضت دوقة ساسكس، ميغان ماركل، حضور أشهر أطباء العالم أثناء ولادة طفلها معارضة بذلك تقاليد ملكية استمرت لسنوات عديدة.

ويعد كل من آلان فارثينغ وغاي ثورب-بيستون، أطباء توليد مختصون في حالات الحمل عالية الخطورة، وقد كانوا حاضرين أثناء ولادة أطفال الأمير وليام وكيت ميدلتون الثلاثة، بحسب “ديلي ميل”.

واختارت ميغان فريق أطباء توليد خاص بها، قائلة أنها، لا تريد الرجال في البدلة أن يحضروا ولادة طفلها الأول.

لكن بالرغم من رفض ميغان، فوفق القوانين لا يمكن استبعاد أطباء الملكة من عملية الولادة بالكامل، فإذا حدث خطأ ما سيتولون العملية.

يذكر أن ميغان اختارت أن تستبعد الولادة في جناح ليندو في مستشفى سانت ماري بغرب لندن، وهو المكان الذي تفضله العائلة المالكة البريطانية منذ 1977، وعلى الأغلب ستلد في مستشفى من منزلها الجديد في قلعة وندسور.