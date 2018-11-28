ميغان ماركل الروسية! (صورة)

صوّر الإعلامي فلاديسلاف بورناشيف مجموعة من الاستطلاعات في مدينة يكاتيرينبورغ الروسية لصالح وكالة تاس للأنباء، واكتشف أمرا مذهلة عند عملية مونتاج الصور.

ووجد بورناشيف “توأم” دوقة ساسكس، ميغان ماركل، من ضمن صور فتيات يكاتيرينبورغ، ونشر الصورة على صفحته في إنستغرام.

وفوجئ متابعو الإنترنت للشبه الكبير بين الدوقة البريطانية وابنة مدينتهم، إلى درجة جعلتهم يعتقدون أنهما توأم.

وعلق بعض متابعي صفحة المصور على إنستغرام بالقول إنهم لم يعرفوا أن الصورة لابنة مدينتهم، لولا التنويه الذي كتبه بورناشيف على صفحته، “إنها الخالق الناطق ميغان”.

المصدر: لايف. رو