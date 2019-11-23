ميغان ماركل الأكثر تأثيراً بعالم الموضة في 2019

أصدر موقع Lyst، الذي يعتبر أحد أشهر منصّات البحث العالمية عن الموضة على الإنترنت، لائحة تناولت أبرز المؤثّرين والمؤثّرات في مجال الأناقة للعام 2019. وقد تضمّنت هذه اللائحة أسماءً ملكية وفنيّة كان لها تأثير كبير على المبيعات وعلى حركات البحث على الإنترنت، تعرّفوا على الأسماء التي احتلّت المراتب العشر الأولى في هذه اللائحة:

– ميغان ماركل:

احتلّت دوقة ساسيكس ميغان ماركل المرتبة الأولى في هذه اللائحة، فهي الأكثر تأثيراً في العام 2019 من خلال إطلالاتها التي سجّلت ارتفاعاً في معدلات البحث عن الأزياء والماركات التي تعتمدها بنسبة 216 بالمئة.

– تيموثي شالاميه:

حلّ الممثل الأميركي الشاب تيموثي شالاميه في المرتبة الثانية في هذا الترتيب نظراً لتميّزه بإطلالات عصرية لافتة بأناقتها خلال ظهوره على البساط الأحمر للمهرجانات العالمية. أما أشهر إطلالاته هذا العام فكان باللون الرمادي ومن توقيع دار Haider Ackermann. وقد زاد البحث عن هذه العلامة في الأسبوع التالي لظهوره بنسبة 806 بالمئة.

– زندايا:

هي نجمة أميركيّة صاعدة يتابعها جيش من جيل الألفية يبحث على وسائل التواصل الاجتماعي عن أدقّ تفاصيل إطلالاتها. أشهر أزيائها هذا العام كان ثوب سندريللا الذي ارتدته خلال حفل Met Gala وزاد بسببه البحث عن علامة Tommy Hilfiger بنسبة 54 بالمئة. والثوب الأخضر الذي ارتدته في حفل توزيع جوائز Emmy Awards وزاد البحث عن علامة Vera Wang بنسبة 33 بالمئة.

– بيللي إيليش:

تبلغ هذه الموسيقية الأميركية 17 عاماً فقط وفي رصيدها أكثر من 40 مليون متابع على موقع إنستغرام. وقد أطلقت عدة صيحات في مجال الموضة، حيث أدى ذكرها لعلامة BBC ICECREAM إلى زيادة البحث عنها على الإنترنت بنسبة 69 بالمئة.

– كاردي بي:

شاركت هذه المغنية الأميركية بحضورها في أسبوع باريس لربيع وصيف 2020 مرتديةً إطلالات لافتة من Richard Quinn، وThom Brown، وChanel. أما إطلالتها الأبرز للعام 2019 فحملت توقيع Thierry Mugler التي ظهرت بها في حفل Grammy Awards، مما زاد البحث عن هذه العلامة بنسبة 169 بالمئة في أربع ساعات فقط.

– ليزا من فريق بلانك بنك:

هي إحدى أشهر المغنيات الكوريّات ولديها أكثر من 27 مليون متابع على موقع إنستغرام. أبرز إثبات على تأثيرها في مجال الموضة، ارتفاع البحث بنسبة 66 بالمئة عن إحدى حقائب Celine التي ارتدتها في إحدى الصور التي نشرتها.

– كايلي جينير:

شهرة هذه العارضة الأميركيّة تخطّت بإضعاف شهرة شقيقتها نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان. فقد أنشأت كايلي إمبراطوريّة تجميليّة جعلت منها أصغر مليونيرة في العالم. وهي أيقونة موضة لديها أكثر من 15 مليون متابع على موقع إنستغرام.

– في المراتب الثلاث الأخيرة حلّت المغنية الأميركية ليزو التي تلفت الأنظار في المهرجانات العالميّة بإطلالاتها المبتكرة رغم قياسها الكبير. ثم النجم هاري ستايلز الذي نتذكره في حفل Met Gala عندما ظهر بقرط من اللؤلؤ وضعه في أذنه مما زاد البحث بنسبة 28 بالمئة عن المجوهرات الرجالية على الإنترنت. أما المرتبة العاشرة والأخيرة في هذا الترتيب فتعود إلى النجم الأميركي بيللي بورتر الذي يحرص على الجمع في أزيائه بين اللمسات الأنثوية والذكورية. أما أشهر إطلالاته للعام 2019 فكانت في حفل الأوسكار حيث اعتمد زيّاً يتألف من توكسيدو من الأعلى وثوب من الأسفل. وقد حملت إطلالته هذه توقيع المصمم Christian Siriano.