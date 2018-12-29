ميشيل أوباما الأكثر إعجابا في الولايات المتحدة

أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة “غالوب” في الولايات المتحدة ،السبت، أن ميشيل أوباما، زوجة الرئيس السابق باراك أوباما، تتصدر قائمة النساء الأكثر إعجابا في البلاد.

وذكر موقع “روسيا اليوم” أن ميشيل أوباما حصلت على 15 بالمئة من اصوات الاشخاص الذي بلغ عددهم بالاستطلاع 1025، مبيناً ان الاستطلاع شمل ايضا اشخاصا تزيد اعمارهم اكثر من 17 سنة.

واضاف ان اوباما تقدمت على كل من مقدمة البرامج التلفزيونية الشهيرة أوبرا وينفري والمرشحة السابقة للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون والسيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب.

واشار إلى أن شعبية ميشيل أوباما ازدادت منذ العام الماضي، حين حصلت على 7 بالمئة من الأصوات في استطلاع مماثل عام 2017. فيما يقدر الأمريكيون نشاط السيدة الأولى السابقة في مجال حقوق المرأة، وكذلك حملتها لمحاربة السمنة عند الأطفال والتغذية الصحية بالمدارس.

وفي وقت سابق من هذا العام حلت ميشيل أوباما في المركز الثاني عالميا على قائمة النساء الأكثر إعجابا بعد الممثلة وناشطة حقوق الإنسان أنجيلينا جولي، حسب استطلاع لمؤسسة YouGov.