ميركل أقوى امرأة في العالم للمرة الثامنة على التوالي

توجت مجلة «فوربس» الأمريكية المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بلقب «أقوى امرأة في العالم» هذا العام، للمرة الثامنة على التوالي.

وكتبت المجلة أن الرأي العام يطرح تساؤلاً كبيراً حول من سيعقب ميركل وماذا سيحدث بعدما تغادر المستشارة منصبها.

يذكر أن ميركل أعلنت مؤخراً عزمها عدم الترشح مجدداً لمنصب المستشارية.

وحلت في المرتبة الثانية مثل العام الماضي رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أعقبتها رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في المرتبة الثالثة.

وجاءت في المرتبة الرابعة رئيسة شركة «جنرال موتورز» الأمريكية للسيارات ماري بارا، وتلتها في المرتبة الخامسة رئيسة شركة «فيدلتي» الأميركية للاستثمار أبيغيل جونسون.

وتأخذ «فوربس» في اعتبارها عند وضع القائمة الثروة والحضور الإعلامي والتأثير الذي تتمتع به كل امرأة.

وضمت القائمة امرأة أخرى من ألمانيا في المرتبة الحادية والستين، وهي المديرة المالية لشركة «دويتشه بوست» الألمانية للبريد؛ ميلاني كرايس.

وكانت أصغر امرأة ضمتها القائمة المغنية الأميركية تايلور سويفت، البالغة من العمر 28 عاماً، التي حلت في المرتبة الثامنة والستين.