موظفة بحملة ترامب الانتخابية تشكو التمييز بعد حملها من مديرها

أقامت علاقة غرامية مع مديرها في حملة ترامب الانتخابية الماضية وحملت منه وبعد أن تم كشف أمر الحمل تعرضت الموظفة أرلين دلغادو للتمييز وتم عزلها من الوظيفة والآن ترفع دعوى قضائية. كيف رد المتحدث باسم حملة ترامب الحالية.

الكثير من المشاركين في حملة ترامب الانتخابية خرجوا من طاقمه بعد تعرضهم إما للتمييز أو عدم الحصول على وظائف مكافئة

ترامب خاض حملة شرسة نحو الداخل والخارج ـصورة من الأرشيف

رفعت موظفة بالحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة عام 2016 دعوى قضائية تشكو فيها من تعرضها للتمييز بعد أن أصبحت حبلى قائلة إنه تم تجريدها من مسؤوليات وظيفتها بعد أن حملت من رئيسها في العمل.

وقالت أرلين دلغادو في وثائق الدعوى التي قدمتها للمحكمة في نيويورك يوم الاثنين إنها علمت بحملها في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 في نفس الوقت تقريباً الذي فاز فيه ترامب في الانتخابات الرئاسية. وكانت دلغادو مسؤولة بارزه عن التواصل مع الناطقين بالإسبانية.

وقالت دلغادو في الدعوى إن جيسون ميلر أحد كبار المتحدثين باسم حملة ترامب في 2016 هو والد طفلها. وأبلغت صحيفة اتلانتيك في مقابلة عام 2017 إن ميلر كان متزوجاً أثناء علاقتهما. وقالت في دعواها إنها بعد أن أبلغت الحملة بخبر حملها لم تعد تتلقى أي رسائل عمل على بريدها الإلكتروني واستُبعدت من مشروعات كانت تعمل عليها.

وقالت إن مستقبلها المهني تضرر بعد أن تم تجاوزها في ترشيحات وظائف بالبيت الأبيض بعد تولي ترامب السلطة. وقالت في أوراق الدعوى إنها “منيت أيضا بخسائر مالية مستقبلية وجرح للمشاعر وإهانة”.

ورفض تيم مورتوف المتحدث باسم حملة ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التعليق على هذه المزاعم.