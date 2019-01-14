ممثلة اميركية تثير الجدل بحجم خاتمها الماسي

ومحبوها يحذرونها من هذا الخطر

نشرت ​دانييل لويد​ البالغة من العمر 35 عاما، والتي تستعد للزواج من خطيبها مايكل أونيل، فيديو تستعرض خلاله خاتمها الألماسي الامر الذي جعل محبيها ومتابعيها يستاؤون فقد حذروها من خطورة هذا الفيديو عليها، حيث إنه قد يجذب انتباه اللصوص إليها، وخافوا بعد مشاهدة الفيديو لأنها قد تكون على وشك التعرض للسرقة أو الخطف، وأنه عليها التعلم مما حدث مع كيم كارداشيان.

فقد تمت سرقة كيم كارداشيان تحت تهديد السلاح في باريس عام 2016، في كارثة مالية أفقدتها مجوهراتها التي تتجاوز قيمتها 9 ملايين جنيه إسترليني، كذلك خاتم خطبتها، الذي تبلغ قيمته 3.5 مليون جنيه إسترليني.