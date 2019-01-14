يناير 14, 2019

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون المرأة

ممثلة اميركية تثير الجدل بحجم خاتمها الماسي

التاريخ:
فى :شؤون المرأة
اترك تعليق
25 مشاهدة

ممثلة اميركية تثير الجدل بحجم خاتمها الماسي 

ومحبوها يحذرونها من هذا الخطر

نشرت ​دانييل لويد​ البالغة من العمر 35 عاما، والتي تستعد للزواج من خطيبها مايكل أونيل، فيديو تستعرض خلاله خاتمها الألماسي الامر الذي جعل محبيها ومتابعيها يستاؤون فقد حذروها من خطورة هذا الفيديو عليها، حيث إنه قد يجذب انتباه اللصوص إليها، وخافوا بعد مشاهدة الفيديو لأنها قد تكون على وشك التعرض للسرقة أو الخطف، وأنه عليها التعلم مما حدث مع كيم كارداشيان.

فقد تمت سرقة كيم كارداشيان تحت تهديد السلاح في باريس عام 2016، في كارثة مالية أفقدتها مجوهراتها التي تتجاوز قيمتها 9 ملايين جنيه إسترليني، كذلك خاتم خطبتها، الذي تبلغ قيمته 3.5 مليون جنيه إسترليني.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2018 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman Qaidi.