ملكة جمال كوردستان: لن أغادر أربيل لأنها أكثر عواصم العالم أماناً

هذا آخر حوار تجريه “جاليا سيروان” بصفتها ملكة جمال كوردستان، ففي العشرين من كانون الأول الجاري سيتم اختيار ملكة جمال جديدة لكوردستان، وقد توجت جاليا سيروان ملكة جمال لكوردستان في العام 2016، وتقول إنها ستعلن مشروعاً بعنوان “اهتمام جاليا بالشهداء”، وأضافت، في مقابلة مع شبكة رووداو الإعلامية، إنها تلقت تهديدات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الماضية، ولن تغادر كوردستان لأنها “تقيم في أكثر عواصم العالم أماناً”، وفيما يلي نص المقابلة:

رووداو: أنت تضعين تاج جمال كوردستان خلال السنتين الأخيرتين، ماذا كانت إنجازاتك؟، وأي المشاريع التي كنت قد تعهدت بها تم إنجازه من قبلك؟

جاليا سيروان: توجت في العام 2016، ولكني لم أستطع إنجاز كل المشاريع التي خططت لها كما ينبغي، ورغم ذلك أنجزت بعض المشاريع الخيرية، وأبرز المشاريع التي أعتز بإنجازها هو بناء وحدات سكنية للنازحين، وقد زرت فرنسا وأعلنت عن المشروع من هناك ممثلة عن كوردستان، وأنا سعيدة الآن لأن العمل على المشروع جار وفي مراحله الأخيرة.

رووداو: بعد انتخاب ملكة الجمال الجديدة، هل ستواصلين العمل على مشاريعك الإنسانية؟

سيروان: نعم، ولدي الكثير من المشاريع، وأهم ما فكرت فيه هو الإعلان عن مشروع “اهتمام جاليا بالشهداء”.

رووداو: سيجري في الأيام القليلة القادمة اختيار ملكة جمال جديدة، ويرى الجمهور أن المرشحات لسن في المستوى المطلوب، ما رأيك في هذا؟

سيروان: لا، لدي رأي مختلف، أولاً نحن لا نعرف أياً من المرشحات إلا من خلال تقارير تلفزيونية مقتضبة لا يمكن من خلالها الحكم على أهليتهن. أنا أرى أن المرشحات جيدات جداً، وأرجو لملكة جمال كوردستان القادمة أن تنجح في أداء مهامها.

رووداو: ما مدى الدعم والتأييد اللذين ستقدمينهما لملكة الجمال القادمة؟

سيروان: سأدعمها بقدر المستطاع وإلى الحد الذي أستطيع.

رووداو: في الفترة الماضية، وبعد اغتيال عارضة الأزياء العراقية “تارة فارس”، أعلنت كورديات مشهورات أنهن تعرضن للتهديد وغادر بعضهن كوردستان، هل تعرضت لتهديد؟

سيروان: نعم، تلقيت العديد من رسائل التهديد باللغتين الكوردية والعربية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، لكنني أشعر أني أقيم في أكثر عواصم العالم أماناً، وهي أربيل، وهذا بفضل جهود البيشمركة والقوات الأمنية، لهذا لم ألتفت أبداً إلى تلك التهديدات، ولا أريد أبداً الرحيل عن كوردستان.

رووداو: يشاع أنك كنت متزوجة قبل تتويجك ملكة جمال؟

سيروان: لا، هذا ليس صحيحاً أبداً.

رووداو: عدم الزواج يعتبر من شروط الاحتفاظ بتاج ملكة الجمال، وسيرفع هذا القيد عنك قريباً، هل تفكرين في تغيير حالتك الاجتماعية؟

سيروان: بعد اختيار ملكة الجمال الجديدة سأكون أكثر حرية، أما مسألة الزواج والدخول في مرحلة تكوين الأسرة فهي متعلقة بالقسمة والنصيب، لذا لا أستطيع القول إني سأتزوج أم لا، لكني سأكون حرة وأستطيع الزواج.

رووداو: من بين شروط المشاركة في سباق ملكات الجمال أن لا تكون المشاركة قد خضعت لعمليات تجميل، لكن يقال إن جاليا سيروان أجرت الكثير من عمليات التجميل وغيرت ملامحها تماماً!

سيروان: عندما فزت بتاج ملكة جمال كوردستان لم أكن قد أجريت أي عملية تجميل، وكانت تلك واحدة من عوامل فوزي بالتاج، لكن بعد ذلك ارتأيت أن أجري جراحة تجميل لأنفي، واستخدام بعض (الفلرز) “المالئات”، فغيرت تلك العمليات ملامحي، ولم أخضع لعملية تجميل غير هذه.