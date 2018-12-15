ملكة جمال فنزويلا من حيّ صفيح.. والفقر يترك بصمته

فازت شابة من إحدى الضواحي البائسة لمدينة #كراكاس بلقب ملكة جمال #فنزويلا، في احتفال أبعد ما يكون عن البذخ في ظلّ أزمة اقتصادية خانقة تضرب البلد.

وحصدت اللقب #إيزابيلا_رودريغز، البالغة من العمر 25 عاما، وهي من حي الصفيح، بيتاري، المعروف بارتفاع معدل الجريمة فيه، واكتظاظ بيوته بنصف مليون شخص.

وقالت الملكة الجديدة: “من حي بيتاري إلى العالم، يمكن للأحلام أن تتحقّق فعلا”.

ولم تخلُ التعليقات على مواقع التواصل من بعض الانتقاد للحفل الذي استمر أربع ساعات ووصفه البعض بأنه مملّ، رغم أنه شهد سلسلة من الأحداث الطريفة.

ونسيت إحدى المشاركات أن تضع الوشاح الذي يحمل اسم ولايتها، كما انزلق ثوب متسابقة أخرى أثناء فقرة الرقص.

وبعدما كانت تقام حفلات انتخاب ملكات الجمال من قبل في قاعات تتسع لعشرين ألف شخص، اقتصر هذا الحفل الخامس والستون على مئتي مشاهد في استوديو تصوير.

وتحظى مسابقات الجمال بشعبية واسعة في هذا البلد، ويعود ذلك إلى أسباب عدة منها الأداء اللامع لملكات جمال فنزويلا في مسابقات ملكات جمال العالم، فالبلد يتشاطر مع الهند أعلى نسبة من ألقاب الجمال في العالم (ست مرات).