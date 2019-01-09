ملكة جمال الجزائر تثير ضجة وتدوينات اعتبرت عنصرية

اثار لون بشرة ملكة جمال الجزائر لعام 2019 الشابة خديجة بن حمو جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر ومنطقة المغرب ككل.

وتعرضت بن حمو، والمتحدرة من ولاية أدرار جنوب البلاد، لموجة سخرية بعد تتوجيها بهذا اللقب، وانطلق جزء كبير من التعليقات الساخرة من لون بشرة هذه الفتاة وملامح وجهها، وهو ما اعتبره مدنون عنصرية، بحسب قناة الحرة.

من جهة أخرى، اكد ان”من حق المتابعين التعليق على معايير جمال أية مرشحة أو فائزة بالجائزة”، ولا يمكن اعتبار هذة التعليقات مواقف عنصرية.

وقي تطور ذي صلة، دافعت بن حمو في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي اليوم (7 كانون الثاني 2019)عن اختيارها ملكة لجمال الجزائر، معتبرة أن هناك معايير مختلفة يتم الاحتكام إليها لمنح هذا اللقب، تشمل “الثقافة وطيبة القلب والحضور في العمل الخيري” على حد تصريحها لوسائل إعلام محلية.

كما اعتبرت الفائزة، في تدوينة لها عقب إعلانها ملكة لجمال الجزائر، أن فوزها دليل على أن “الأحلام تتحقق لكن بالإرادة والثقة بالنفس وعدم الفشل مهما حصل”، مضيفة: “لا تصطنع بل كن أنت”.

وعن مشاريعها المستقبلية بعد الحصول على اللقب، أعلنت بن حمو أنها ستتوجه إلى المشاريع الخيرية، وأنها ستنضم إلى بعض الجمعيات المعنية بالعمل الخيري.