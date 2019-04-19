ملاكِمة إيرانية “لن تعود إلى بلدها خشية الاعتقال بسبب ملابسها”

صدف خادم الملاكِمة الإيرانية تخشى الاعتقال لمخالفة “قواعد الزي في إيران”

بي بي سي/ أعلنت الملاكمة الإيرانية صدف خادم، أول سيدة إيرانية تخوض مباراة ملاكمة رسمية، أنها لن تعود إلى إيران مرة أخرى عقب مباراتها في فرنسا، بعد أن سمعت بصدور مذكرة اعتقال بحقها في إيران، “بسبب ملابسها الرياضية التي اعتبرت غير لائقة”.

وهزمت خادم الملاكمة الفرنسية آن شوفان في مباراة للهواة يوم السبت الماضي.

وكانت خادم تخطط للسفر إلى طهران هذا الأسبوع مع مدربها الفرنسي.

ونقلت صحيفة رياضية عن خادم القول إنها تعتقد أنها متهمة بمخالفة قواعد اللباس الإلزامي للنساء في إيران بارتداء قميص بلا أكمام وسروال قصير.

ولم يعلق المسؤولون الإيرانيون. لكن حسين سوري،رئيس اتحاد الملاكمة الإيراني نفى أي إجراءات لاعتقال الملاكمة إذا عادت إلى بلادها.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن سوري قوله “صدف خادم ليست عضواً في اتحاد الرياضيين محترفي الملاكمة ( الإيراني) ومن وجهة نظر اتحاد الملاكمة، فإن جميع أنشطتها شخصية”.

وارتدت خادم في مباراة السبت، التي أقيمت في منطقة رويان غربي فرنسا، قميصا أخضر وسروالا أحمر وحزاما أبيض، وهي ألوان العلم الوطني الإيراني.

واضطرت خادم، 24 عاما، لخوض المباراة في الخارج، رغم موافقة السلطات الإيرانية المعنية بالرياضة، وذلك لتعذُّر الوفاء بشروطها الخاصة بأن يكون طاقم التحكيم من النساء.

وكانت خادم تتوقع استقبال الأبطال لدى عودتها إلى إيران.

ولكن لدى وصولها إلى مطار شارل ديغول في باريس برفقة مدربها مهيار مونشيبور، قالت خادم إنهما علما أن أمرَي اعتقال صدرا ضد كل منهما.

ومهيار مونشيبور هو إيراني المولد وبطل سابق للاتحاد الدولي للملاكمة، كما عمل مونشيبور مستشارا لوزير الرياضة الفرنسي.

وقالت خادم لصحيفة ليكيب: “كنت أخوض مباراة معتمَدة قانونيا في فرنسا. ولكن لأني كنت أرتدي سروالا قصيرا وقميصا، وهو لباس يبدو عاديا في نظر العالم كله، فقد انتهكت بذلك القواعد في بلادي؛ إذ لم أكن أرتدي حجابا، كما أن مدربي رجلٌ – وهذا يزعج البعض”.

وقال متحدث باسم السفارة الإيرانية في باريس، لوكالة رويترز للأنباء، إنه لا يستطيع التعليق على ما إذا كانت خادم تواجه أمر اعتقال في إيران، أو على قرارها عدم العودة إلى إيران.

وقال اتحاد الملاكمة في إيران، يوم الإثنين، إنه لم ينّظم أي مباريات للنساء وليس مسؤولا عن الملاكمين المستقلين. لكنه أكد أن النساء الرياضيات ينبغي أن يلتزمن بقواعد ارتداء الحجاب في إيران.

وبموجب القانون الإيراني، يمكن معاقبة أي فتاة بلغت التاسعة من عمرها، متى شوهدت في مكان عام بلا غطاء رأس، بالسجن مدة تتراوح بين 10 إلى 60 يوما، أو أن تدفع غرامة.

وتُلزَم السيدات الإيرانيات الرياضيات بتغطية رؤوسهن وأعناقهن وأرجلهن لدى خوض أي منافسة رياضية.

وحتى وقت قصير، لم يكن مسموحا لخادم أن تشارك في مباراة ملاكمة رسمية مرتدية حجابا أو غطاء شاملا لجسدها كله بما يتلاءم مع الزي الشرعي في المناطق المحافظة، لكن الاتحاد الدولي للملاكمة، الهيئة المعنية بملاكمة الهواة، غيّر قواعده بشأن زيّه الرسمي في نهاية شهر فبراير/شباط الماضي.