مفيدة بالعزل.. أقنعة تجميليّة تعتمدها أجمل نساء العالم

تستغلّ العديد من النساء فترة العزل المنزلي للعناية بالبشرة وتحضير أقنعة تجميليّة من مكوّنات طبيعيّة تمدّ الجلد بالنضارة والحيويّة. ولذلك جمعنا فيما يلي مجموعة من الأقنعة الطبيعيّة التي تواظب على تطبيقها أشهر وأجمل النساء في العالم. جربي ما يناسبكِ منها لتنعمي ببشرة مشرقة وإطلالة نجمة متألّقة.



كايت ميدلتون وقناع النوتيللا:

تطبّق دوقة كامبريدج كايت ميدلتون شوكولاتة “النوتيللا” كقناع على الوجه. فتركيبته الغنيّة بالحوامض الدهنيّة ترطّب البشرة أما حبيبات السكر الموجودة في خلطته فتلعب دور مقشّر ناعم للجلد. استعيني بهذا القناع لمدة 7 أيام متتالية للحصول على بشرة مشرقة ومرطّبة بالعمق. اتركيه على بشرتكِ لمدة 10 دقائق قبل شطفها بالماء الفاتر.

بريانكا شوبرا وقناع الزبادي والكركم:

تستعين النجمة الهنديّة بريانكا شوبرا بوصفة متوارثة من جيل إلى جيل لمدّ بشرتها بالإشراق. لتحضير هذا القناع يكفي خلط ملعقتين كبيرتين من الزبادي، ملعقتين كبيرتين من رقائق الشوفان وملعقة صغيرة من مسحوق الكركم. يُطبّق هذا القناع لمدة 30 دقيقة على البشرة قبل شطفه بالماء الفاتر.

كاتي بيري وقناع البيض وزيت اللوز:

للعناية ببشرتها الدهنيّة تستعين النجمة الأميركيّة كاتي بيري بقناع مؤلّف من بياض بيضة وبضع قطرات من زيت اللوز. وهي تطبّق هذا القناع لمدة ربع ساعة على وجهها قبل إزالته بالماء والصابون. يعمل بياض البيض على تنظيم الإفرازات الزهميّة للبشرة وإزالة الزيوان أما زيت اللوز فينظّف البشرة بالعمق ويغذّيها.

كيندال جينير وقناع بياض البيض وعصير الليمون:

تعاني العارضة كيندال جينير من مشكلة حب الشباب، ولكنها استطاعت أن تخفّف من حدّتها من خلال تطبيق قناع بياض البيض وعصير الليمون عليها. يُترك هذا القناع لمدة 30 دقيقة على البشرة قبل شطفه جيداً وغسلها بالماء والصابون.

أوليفيا كولبو وقناع الأفوكادو والعسل:

كشفت المؤثّرة الأميركية أوليفيا كولبو أنها تعتني ببشرتها بقناع الأفوكادو والعسل، فالأفوكادو غنيّ بالفيتامينE ويتمتع بمفعول مرطّب أما العسل فيتميّز بمفعوله المضاد للبكتيريا. يناسب هذا القناع البشرات الحسّاسة يخفّف من احمرارها.

جيسيكا ألبا وقناع القهوة وزيت جوز الهند:

أطلقت النجمة جيسيكا ألبا مجموعة من مستحضرات العناية بالبشرة تحمل اسم Honest. ولكنها لا تتخلّى أبداً عن قناع يمدّ البشرة بالحيوية. وهي تحضّره بنفسها من خلال خلط نصف فنجان من الزبادي، ملعقة كبيرة من البن وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. يناسب هذا القناع البشرات الجافة ويمكن استبدال زيت جوز الهند فيه بعصير الليمون.

ميغان ماركل وقناع الكركم وزيت جوز الهند:

تعتني ميغان ماركل بشكل مكثّف ببشرتها. وهي تفضّل الخلطات الطبيعيّة السهلة التحضير والتطبيق. أما قناعها المفضّل فهو المصنوع من ملعقة صغيرة من الكركم وملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند. يُطبّق هذا الخليط على بشرة الوجه لمدة 15 دقيقة قبل شطفه بالماء والصابون. وهو يعمل على تفتيح البشرة وتنقيتها.

سوكي واترهاوس وقناع بيكربونات الصودا:

تضيف العارضة البريطانية الشهيرة سوكي واترهاوس القليل من بيركربونات الصوديوم إلى كريم النهار الذي تستعمله وتطبقه على شكل قناع للبشرة مرة أسبوعياً للتخلص من الخلايا الميتة المتراكمة على سطحها. يُدلّك هذا القناع بحركات دائرية قبل شطفه بالماء ويُنصح باستعماله مباشرة بعد خلطه لأنه عند تركه يتفاعل قد يصبح قاسياً على البشرة ويتسبب بحروق.

آن هاثاواي وقناع الموز والعسل:

تعاني النجمة آن هاثاواي من جفاف كبير في بشرتها ولذلك فهي تحرص على ترطيبها بالعمق من خلال قناع طبيعي يتم تحضيره بهرس حبة ناضجة من الموز وخلطها بملعقة صغيرة من العسل وملعقة صغيرة من عصير الليمون. وهي تطبق هذا القناع لمدة 20 دقيقة على بشرتها قبل شطفه جيداً لتبدو البشرة بعد تطبيقه أنها استعادت حيويتها وإشراقها.