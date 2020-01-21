مغنية روسية تحطم رقما قياسيا بعدد المشتركين في حسابها على “إنستغرام” الروسي

حطمت المغنية ومقدمة البرامج التلفزيونية الروسية، أولغا بوزوفا، رقما قياسيا من حيث عدد المشتركين في حسابها على “إنستغرام” الروسي.

وأفادت القناة التلفزيونية الروسية الخامسة بأن عدد المعجبين بها ازداد حتى 19.1 مليون شخص بعد أن نشرت يوم ميلادها في صفحتها على “إنستغرام” أغنية جديدة بعنوان “في النار”، ما يزيد عن عدد المشتركين في حساب أي من زملائها ضمن الفنانين والإعلاميين والرياضيين.

ويمكن مقارنة هذا العدد بمدونة الملاكم الروسي الذي يمارس فن القتال المختلط، حبيب نور محمدوف، الذي اشترك في صفحته على “إنستغرام” 18.4 مليون شخص.

وجدير بالذكر هنا كذلك مغني الراب الروسي، تيموتي (14.5 مشترك في مدونته)، المدونة الفتية الروسية ناستيا إيفلييفا (14 مليون مشترك)، مقدم البرامج الفكاهية، بافل فوليا (13.7 مليون مشترك)، مقدمة البرامج التلفزيونية الروسية، كسينيا بورودينا ( 13.6 مليون مشترك) والموسيقي يغور كريدا ( 11.6 مليون مشترك).

فيما يتعلق بالمشاهير الأجانب اشترك في صفحة لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو على “إنستغرام” 198 مليون شخص. وتأتي بعده المغنية أرينا غراندي (172 مليون شخص)، الممثل دواين جونسون (169 مليون شخص)، المغنية سيلينا غوميز (166 مليون شخص)، نجمة عرض الواقع والمليونيرة كايلي جينر (158 مليون شخص)، وكيم كارداشيان (157 مليون شخص) وغيرهم.

المصدر: نوفوستي