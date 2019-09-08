سبتمبر 08, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

مغنية الراب نيكي ميناج تعلن الاعتزال بصورة مفاجئة

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فى :شؤون المرأة
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مغنية الراب نيكي ميناج تعلن الاعتزال بصورة مفاجئة

فاجأت مغنية الراب الشهيرة نيكي ميناج جمهورها بإعلانها الاعتزال، قائلة إنها تريد التركيز على “تكوين أسرة”.

وكتبت ميناج (36 عاما) عبر حسابها على تويتر، الذي يتابعه نحو 20 مليون شخص: “لقد قررت الاعتزال وتكوين أسرة”.

وعزز الإعلان المفاجئ من شائعات تتردد منذ أشهر وتفيد بأنها حامل. وقالت ميناج في يونيو/حزيران الماضي إنها تخطط للزواج من صديقها كينيث بيتي.

وفي أغسطس/آب، غيرت اسمها على تويتر إلى السيدة بيتي، لكنها لم تذكر إذا كانت قد تزوجت.

وبرز نجم ميناج في مجال الغناء قبل 10 أعوام حين غنت ألبومها “الجمعة الوردية”، وحصلت على 6 جوائز موسيقية أمريكية.

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