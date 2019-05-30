معمرة تبلغ 100 عام تفوز بعضوية مجلس محلي في ألمانيا

بدأت معمرة تبلغ من العمر 100 عام مهنة جديدة في السياسة بعد انتخابها عضوا في المجلس المحلي لبلدتها الألمانية يوم الأحد، بحسب تقرير نشره موقع شبكة «سي إن إن» البريطانية.

وفازت ليزل هايسه، وتنتمي إلى المجموعة الشعبية «وير فور كيبو»، بالعدد الأكبر من الأصوات، وتفوقت على كل مرشحي مجلس كيرشيمبولاندن، وهي بلدة يبلغ عدد سكانها 8000 شخص.

ومن أبرز أهداف حملة «وير فور كيبو» العمل نحو تحقيق التنمية المستدامة ومشاركة المواطنين والشباب على وجه الخصوص في الحياة العامة.

وقال كلاوس هارتمولر، عمدة بلدة كيرشيمبولاندن، وهي بلدة في ولاية راينلاند – بالاتينات الجنوبية الغربية، لشبكة «سي إن إن»: «تتمتع هايسه بقوة عقلية وجسدية تؤهلها للقيام بهذه المهمة». وأضاف: «بلغت هايسه عمر المائة عام في أبريل (نيسان)، وقررت الترشح لعضوية المجلس فقط في ربيع هذا العام، ونجحت بذلك. كما أنها تفوقت بعدد الأصوات التي حازت عليها على كل المرشحين الآخرين».

ومن أبرز أهداف هايسه، وهي معلمة سابقة ولديها شغف بالسباحة، إعادة فتح حوض السباحة الخارجي المحلي في البلدة.

وأشار هارتمولر إلى أنه «حتى أواخر التسعينيات من عمرها، اعتادت هايسه على السباحة في حوض السباحة الخارجي الذي أغلق في عام 2011، ومن أهم أهداف حملتها الانتخابية إعادة فتح هذا المكان أمام الناس».

وتسعى هايسه أيضاً للمساعدة في إنشاء نادٍ مخصص للشباب والأطفال في البلدة.