معمرة أميركية: عدم الزواج هو سر عمري الطويل

شاركت معمرة احتفلت بعيد ميلادها الـ107 يوم الأربعاء الماضي، سر بقائها على قيد الحياة كل هذا الوقت، وربطته بـ«عدم الزواج»، بحسب شبكة “سي إن إن”.

ورغم أن لويز ساينور، التي تعيش في برونكس في نيويورك، تحافظ على نظام غذائي صحي وتمارس تمارين رياضية بانتظام، إلا أنها تعتقد أن السبب الحقيقي لتخطيها عمر المائة يعود لكونها عاشت كل حياتها عزباء.

وقالت ساينور لشبكة “سي.إن.بي.سي” التابعة لشبكة “سي.إن.إن”: “لا أزال أمارس التمرينات الرياضية وأرقص قليلا أيضاً”. وأضافت: “أعتقد أن سر بلوغي 107 أعوام هو أنني لم أتزوج أبداً. بنظري هذا هو السر، فأختي دامكاً ما تقول لي: أتمنى لو لم أتزوج أبداً”.

وتبلغ أخت ساينور 102. ويبدو أن العيش لعمر طويل أمر معتاد لدى هذه العائلة، وفقاً للتقرير.

وتملك أليليا ميرفي، 114 سنة، لقب أكبر امرأة في الولايات المتحدة، وتعيش ميرفي في هارلم بنيويورك، حيث وُلدت ساينور أيضاً.