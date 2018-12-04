معلمة ذوي احتياجات خاصة ترتكب “الجرم الأكبر” بحق طلابها

تواجه معلمة في مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة حكما بالسجن 5 سنوات بعد اعترافها بممارسة الجنس مع اثنين من طلابها.

يأتي ذلك بعدما دان القاضي في المحكمة العليا، روبرت ديفلين، المعلمة لورا كالاديو راموس (32 عاما) بتهم الاعتداء الجنسي على طالب في الثامنة عشر من عمره من ذوي الاحتياجات الخاصة على مدى 4 شهور في أوائل العام 2017، والاعتداء جنسيا على طالب آخر في أكثر من مناسبة.

وقال القاضي ديفلين إنه يعتزم إصدار العقوبة القصوى على المعلمة، وهي السجن 5 سنوات، بحسب صحيفة “ميرور” البريطانية.

وتعمل راموس معلمة في المدرسة الثانوية المركزية في بريدجبورت، بولاية كونكتيكت الأميركية، لكنها استقالت بعد أن كشف أحد الطلاب ممن اعتدت عليهم جنسيا الأمر، وقال إنها مارست الجنس معه بين ديسمبر 2016 وأبريل 2017.

وقال الطالب من ذوي الاحتياجات الخاصة للشرطة إنها مارست الجنس معه في غرفة الكهرباء الخاصة بمطعم المدرسة وفي سيارتها، مشيرا إلى أنها أبلغته أن زوجها هجرها.

وقال أيضا إنه تلقى رسالة نصية منها تخبره فيها بأنها عاشت معه “أفضل تجربة جنسية”.

ووفقا للطالب فإن هناك العديد من طلاب المدرسة، على الأقل 3 طلاب، أو 4 غيره، مارست المعلمة معهم الجنس لكنه لا يعرف أسماءهم.

ومن المنتظر أن يصدر الحكم على راموس، التي دفعت كفالة مالية لتجنب انتظار الحكم في الحبس، في أوائل يناير المقبل.