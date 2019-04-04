معلمة تسمم تلاميذها انتقامًا من زميلها

لجأت معلمة صينية في روضة أطفال إلى طريقة غريبة ومروعة للانتقام من زميلها، حيثُ سممت وجبات أطفال الروضة الصباحية.

وتعرض 23 طفلًا للتسمم، توفيت منهم طفلة على الفور، بعدما تناولوا عصيدة ملوثة دستها المعلمة في وجباتهم الصباحية، وفقًا لصحيفة ”ميرور“ البريطانية.

ونقل الأطفال من الروضة التي تقع في مدينة ”جياوتسو“ الصينية إلى المستشفى، بعدما ظهرت حالات قيء وإغماء لدى الأطفال، الذين لا يزال 7 منهم في المستشفى تحت الملاحظة.

وقال والد الطفلة المتوفاة: ”عندما وصلت إلى المدرسة، كانت ابنتي قد ماتت“، مشيرًا إلى أنه كان ”هناك 3 أو 4 أطفال آخرين مريضين جدًا وبشرتهم شاحبة للغاية“.

فيما كشف والد إحدى الطفلات، أن ابنته قالت له، إن العصيدة كانت نكهتها مُرّة ومالحة، على عكس طبيعة نكهتها الحلوة.

ولم تُكشف طبيعة المشادة التي جرت بين المعلمة المتهمة وزميلها، التي تسببت في الحادث الآليم، إلا أن التحقيقات لاتزال جارية لكشف ملابسات الجريمة.