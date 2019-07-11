“معجزة”.. امرأة تلد طفلها الأول بمساعدة “امرأة ميتة”

في حالة تعد الأولى من نوعها في أمريكا، أنجبت امرأة طفلها الأول، بعد أن أجرى لها الأطباء عملية زرع رحم من متبرعة متوفاة.

وذكر موقع NBC News، أن الولادة حدثت في ولاية أوهايو لامرأة تعاني من العقم الرحمي، بعد أن نقل لها الأطباء رحم متبرعة متوفاة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الباحثين والأطباء الأمريكيين قاموا بتجاربهم لمعرفة إمكانية زرع أرحام نساء متوفيات، ونتائج الزرع على النساء اللواتي يعانين من العقم الرحمي، عام 2015 بمشاركة 10 نساء.

وأجرى الجراحون منذ ذلك الوقت 5 عمليات زراعة رحم، تكللت ثلاث منها بالنجاح. ونتيجة لإحدى هذه العمليات، ولد طفل في يونيو الماضي.

وتنتظر المريضتان التاليتان عملية زرع الأجنة في رحميهما.

وأكد الباحثون أن نجاح عمليات الرحم يعطي الأمل للنساء العقيمات بإمكانية الولادة بعد أن كان الأمر شبه مستحيل.