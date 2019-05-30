مصعد يفصل راس امرأة عن جسدها بسبب سماعات اذن

فقدت هندية حياتها أثناء ركوبها مصعدا بمصنع للبلاستيك عقب حادثة مروعة أدت إلى انفصال رأسها عن جسدها.



وتوفيت سوشيلا فيشواكرما، البالغة من العمر 48 عاما، عندما كانت في المصعد في مبنى الصناعات التحويلية بمدينة فادودارا بولاية غوجارات الغربية بالهند.

فعندما انحنت في المصعد لتلتقط سماعات الأذن حشر رأسها في الخارج، فيما تحرك المصعد في تلك اللحظة، ما أدى إلى انفصال رأسها عن جسدها، وهو ما جعل رجال الشرطة يعثرون عليه في الطابق الأرضي، بينما سحبت جثتها لأعلى، حتى الطابق الرابع.