مصرية تخطف عشيقة زوجها وتصورها عارية

لمنعه من خيانتها.. امرأة تخطف عشيقة زوجها وتصورها عارية وهذا ما حدث

لجأت زوجة مصرية إلى حيلة مجنونة لمنع زوجها من خيانتها مع امرأة أخرى، إذ جهزت كمينًا وخطفت عشيقة زوجها وعذّبتها وصوّرتها عارية بعد أن قصت شعرها وحاولت اغتصابها .

وأظهرت التحقيقات الجارية مع المتهمة ونجلها وزوجها، أن الزوجة “سميرة.س.ال” أجبرت زوجها “حمادة.ش.أ” عن استدراج عشيقته عن طريق الاتصال بها، لكي يخبرها أنه يريد أن يراها للحديث معها حول مصير علاقتهما .

واعترفت الزوجة بالتفاصيل الكاملة لارتكابها الجريمة أمام النيابة العامة بمركز كفر صقر في محافظة الشرقية شرق البلاد، مؤكدة أنها أقدمت على الاعتداء عليها وضربها المبرح وقص شعرها وتصويرها عارية وحاولت هتك عرضها.

وأضافت، في اعترافاتها، أن المجنى عليها وتدعى “هبة.أ.ي” كانت تربطها علاقة محرمة بزوجها منذ فترة قصيرة، وقالت “بعد اتصال زوجي بها حضرت للمكان المحدد”، مشيرة إلى أنها قامت هي وزوجها ونجلها بالانقضاض عليها بالضرب المبرح وتهديدها بالسلاح الأبيض وتوثيقها بالحبال وخلع ملابسها كاملة وقص شعرها ومحاولة هتك عرضها وتصويرها عارية ثم تركوها ولاذوا بالفرار.

وحول إجابتها عن سبب ذلك قالت: “كانت عاوزة تخطف زوجى مني، وتبوظ حياتنا، وتستاهل اللي عملته فيها، ومش ندمانة”.

وتلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارًا من مركز شرطة كفر صقر يفيد ورود بلاغ من “هبة.أ.ي” 34 عامًا – ربة منزل، يفيد بقيام “سميرة.س.ال” وزوجها”حمادة.ش.أ” ونجلهما “أحمد” باستدراجها والاعتداء عليها بالضرب المبرح وتعذيبها بعد تجريدها من ملابسها وقص شعرها ومحاولة هتك عرضها وتصويرها، إذ تمكنت مباحث مركز كفر صقر من ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا جميعًا بارتكابهم الواقعة.