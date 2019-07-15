مصرع مذيعة بريطانية شهيرة بحادث غريب في لندن

أكدت السلطات البريطانية ان نجمة قناة على موقع “يوتيوب” ومقدمة برامج تلفزيونية تبلغ من العمر 36 عاما، كانت ضحية حادث تصادم بشع وقع جنوب العاصمة لندن.

وذكرت السلطات في بيان لها، ان نجمة اليوتيوب، إميلي هارتريدج، توفيت في مكان الحادث على دوار “كوينز سيركوس” في منطقة باترسي بلندن، فيما يعتقد أنه أول حادث من نوعه في بريطانيا، حيث لقيت النجمة مصرعها إثر اصطدام بين شاحنة ضخمة وسكوتر كهربائي كانت تستخدمه للتنقل.

وأفادت متحدثة باسم خدمة إسعاف لندن، بأنهم أرسلوا فريقا طبيا وطاقمين للإسعاف وضابط الاستجابة للحوادث في السيارات إلى مكان الحادث، مضيفة أنه “على الرغم من وصول الفريق إلى مكان الحادث بعد أقل من 3 دقائق إلا إن الجهود المكثفة التي بذلها المسعفون لم تثمر، وأعلن عن وفاة هارتريدج في مكان الحادث”.

وفور انتشار نبأ وفاة نجمة اليوتيوب، عبر الآلاف عن حزنهم وتعازيهم وصدمتهم لوفاة “هارتريدج” عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وعانت إميلي من الاكتئاب، عندما تجاوزت عامها الثلاثين في عام 2016، لذا طلبت من عائلتها وأصدقائها التحضير لجنازتها، وهي على قيد الحياة، الأمر الذي أزعجهم جميعا حينها، ودفعهم للبكاء.

واعترفت بأنها تعاني من انعدام الشعور بالأمن، لذلك فكرت في إقامة حفل لتأبينها وهي على قيد الحياة، وصورته في مسلسل يذاع على الإنترنت في ست حلقات، وذلك في محاولة منها لتفهم مغزى حياتها.

وكانت هارتريدج، قد تمكنت من تحقيق أكثر من 350 ألف مشترك لقناتها على يوتيوب، التي تنشر فيها مقاطع فيديو خاصة بنمط الحياة واللياقة البدنية والسفر، قبل أن تنتقل إلى التلفزيون وتقدم مسلسلا للقناة الرابعة بشأن كيفية التعامل بعد سن الثلاثين، أما في حسابها على الانستغرام فقد بلغ عدد المشتركين حتى صباح السبت، حوالي 44000، حيث نشر فيه خبرا بشأن تعرضها لحادث مروري أدى إلى وفاتها.