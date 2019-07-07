مصادرة مجوهرات بـ40 مليون دولار من وزيرة بترول هذه الدولة

أمرت محكمة في نيجيريا بالحجز الفوري على مجوهرات وهاتف آيفون من الذهب، مصنوع خصيصاً لوزيرة البترول السابقة، ديزاني أليسون مادويكي، وهي مقتنيات تصل قيمتها إلى 40 مليون دولار.



وقالت “لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية”، وهي الهيئة المعنية بمكافحة الفساد في نيجيريا، في بيان أمس الجمعة، إن تلك المتعلقات تم العثور عليها في عقار تعود ملكيته إلى أليسون مادويكي.

وتولت أليسون مادويكي منصب وزيرة البترول في نيجيريا من 2011 حتى 2015 واتهمتها اللجنة غيابيا في 2017 بغسل الأموال. ولا يُعرف مكان الوزيرة السابقة حاليا.

وسمحت محكمة للحكومة في 2017 بالتحفظ النهائي على مجمع سكني قيمته 37.5 مليون دولار كانت تمتلكه بأحد الأحياء الراقية في لاغوس.