مسدس للنساء يناسب حقائبهن وأيديهن الصغيرة

نجحت مؤسسة الصناعات الدفاعية الوطنية، بولاية صامسون التركية، في تطوير مسدس صغير الحجم نسبياً، بغرض استخدامه بالدرجة الأولى من جانب النساء وعناصر الاستخبارات.

وقال جاهد أوتقو أورال، مدير وعضو مجلس إدارة المؤسسة، في تصريح صحفي، إن السلاح، الذي أُطلق عليه اسم «جانيك TP9″، صُنع هذا العام بإمكانات محلية.

أوضح أورال أن السلاح ذا النموذج النخبة هو أصغر أحجام سلسلة مسدسات «TP» التركية، ومخصّص للاستخدام بالدرجة الأولى للأمن الشخصي، خاصة من جانب النساء في حقائبهن.

كما أنه أيضاً مناسب لحمله سراً من طرف عناصر الاستخبارات، فمقاييس عمل المسدس وحجمه لا يناسبان أصحاب الأيدي الكبيرة، كما أن عناصر الاستخبارات لا تحتاج إلى مسدسات ذات قدرات فائقة، وإنما مسدسات صغيرة الحجم.

وتابع أن «جانيك TP9» يُصنّف ضمن الاستخدامات المدنية والرياضية، بجانب استخدامه من طرف قوات الأمن.

أكد أورال أن ذلك الطراز حصل على جوائز عديدة داخل وخارج تركيا، وأن لديهم أكثر من مليون قطعة سلاح.

وقال أورال: نجحنا، في فبراير/ شباط 2019، وللمرة الأولى، بإنتاج الطراز الجديد من مسدس «جانيك» صغير الحجم نسبياً، وطرحه بالأسواق المحلية والخارجية.

وأردف: «قمنا بتحديد حجم مسدس جانيك TP9 بحيث يمكن استخدامه لأغراض الأمن الشخصي، أو حمله من جانب النساء في حقائبهن».

وأوضح أن هذا الطراز من المسدسات هو الوحيد من نوعه في تركيا، وطُرح للبيع هذا العام في الأسواق الأمريكية، إذ اختير كسلاح العام داخل الولايات المتحدة الأمريكية، في يونيو/حزيران 2017.

يبلغ طول فوّهة المسدس أقل من 100 ملليمتر، وتؤهل ميزات وحجم مسدس «جانيك TP9» للاستخدام من جانب الأشخاص يومياً، وفي جميع الأوساط.

فرغم صغر حجم المسدس، لا تقل فاعليته وتأثيره كثيراً عن المسدسات ذات الأحجام الكبيرة، إذ يمكن للأشخاص الذين تلقّوا تدريبات على الأسلحة من طراز المسدسات الكبيرة من استخدامه بسهولة.

وقالت مؤسسة الصناعات الدفاعية الوطنية، في وقت سابق، إنها تستحوذ على 72% من صادرات تركيا من السلاح، ويتم تصدير 80% من منتجاتها إلى 27 دولة، في مقدمتها الولايات المتحدة.

كما تصدّر الشركة التركية منتجاتها من الأسلحة إلى كلّ من ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، جنوب إفريقيا، إندونيسيا، ماليزيا، وأورغواي وبارغواي.