مسافرة تعرضت لاعتداء جنسي وهي نائمة في طائرة

قضت محكمة أمريكية بسجن مواطن هندي تسع سنوات، لإدانته بالاعتداء الجنسي على امرأة كانت تجلس إلى جواره أثناء رحلة طيران بالولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني.

وكان برابهو رامامورثي، 34 عاما، يجلس بين زوجته والضحية، التي قالت إنها كانت نائمة عندما وقع الاعتداء عليها.

وقالت المرأة إنها استيقظت لتجد أزرار سروالها وقميصها مفتوحة، ويد رامامورثي ممتدة إلى داخل سراولها.

وسوف يُرحل رامامورثي إلى الهند بعد قضاء فترة عقوبته، بحسب القرار القضائي الصادر عن محكمة فيدرالية في مدينة ديترويت.

وكان الإدعاء قد طالب بسجن المتهم 11 عاما. لكن القاضي قال إن تسع سنوات كافية لارتكاب ما وصفه بـ”جنحة خطيرة جدا”، بحسب موقع “ديترويت فري برس”.