“مزهرية تاتشر” تغضب قبرص.. وطلب توضيح مرتقب من بريطانيا

من المقرر أن تطلب قبرص توضيحا من الحكومة البريطانية حول مزهرية أثرية منحت إلى رئيسة الوزراء البريطانية الراحلة مارغريت تاتشر، انتهى بها المطاف لتصبح قطعة معروضة في مزاد.

وقال مسؤول قبرصي إن سفارة بلاده في لندن سوف تثير القضية مع سلطات المملكة المتحدة، وفق ما ذكرت “الأسوشيتد برس”.

وذكر المسؤول الحكومي، الذي تحدث الجمعة شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالحديث علانية عن المسألة، أن البروتوكول الدبلوماسي يمنع بيع هدايا الدولة.

وفي تدوينة على موقع تويتر، وجدت المؤرخة الفنية ماريا بافيتي أن المزهرية التي يعود تاريخها إلى 2700 عام بيعت في دار مزادات كريستيز في مايو مقابل سبعة آلاف يورو تقريبا (7700 دولار).

وكانت المزهرية قد منحت إلى تاتشر من قبل الرئيس القبرصي السابق جورج فاسيليو قبل ثلاثة عقود.