مراهقة مرشحة لنيل نوبل

الناشطة السويدية “گریتا ثّنبرغ” قادت الملايين من الشباب والشابات حول العالم الذين خرجوا يوم الجمعة المنصرمة للتظاهر ومطالبة رؤساء بلادهم باتخاذ إجراءات جدية لإيقاف الإحتباس الحراري.

بدأ “حراك” الشابة گریتا عام 2018 عندما رفضت الذهاب إلى المدرسة اعتراضا على امتناع الحكومة السويدية عن التصرف لمواجهة الاحتباس الحراري. استمرت على الإضراب ووقفت مع لافتتها في الشارع لأسابيع دون الاكتراث للمطر والبرد.

ذاع صيت گریتا، التي ترفض أكل اللحوم والسفر عبر الجو في سبيل تقليل انبعاثات الكربون، وصارت تلقي الخطابات على أكبر المنصات العالمية. وقفت أمام الحاضرين في المنتدى الاقتصادي العالمي وقالت “حضارتنا تتعرض للتضحية في سبيل أن يجني عدد قليل من الأشخاص أموالا هائلة. أنا لا أريد منكم أن تتفائلوا، أريد منكم أن تشعروا بالذعر، ثم أريد منكم أن تتصرفوا”