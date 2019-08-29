مذيعة أميركية تشبّه زميلها الأسود بالغوريلا وتعتذر

اعتذرت مذيعة تلفزيونية في الولايات المتحدة على الهواء مباشرة بعد تشبيهها زميلها الأسود بغوريلا، وفق ما ذكرت شبكة “إن بي سي نيوز”، الثلاثاء.

والخميس الماضي، أدلت أليكس هوسدن من محطة “كوكو 5” في أوكلاهوما سيتي بتعليق غير ملائم خلال عرض مقطع يصوّر صغير غوريلا في حديقة حيوانات محلية، نشره المسؤول عنه على “إنستغرام”.

وعندما ظهر صغير الغوريلا، التفتت هودسن وهي بيضاء إلى زميلها المذيع الأسود جايسن هاكيت، وقالت إن القرد “يشبهك إلى حد ما”، وفق ما ذكرت شبكة “إن بي سي”.

وفي اليوم التالي، اعتذرت هوسدن من هاكيت: “بالأمس قلت شيئا غير مناسب وغير مدروس وتسببت بأذي لأشخاص. أنا أعتذر من كل قلبي لما قلته. أعلم أنني أخطأت”.

وقبل هاكيت اعتذارها، لكنه اعترف بأن تلك العبارة جرحته.

ويأتي هذا الحادث وسط توترات عنصرية متصاعدة في الولايات المتحدة عقب سلسلة من التصريحات التي أدلى بها الرئيس الجمهوري، دونالد ترمب.

وفي تموز/يوليو، قال ترمب إنه ينبغي لأربعة مشرّعين ديمقراطيين من غير البيض أن “يعودوا” إلى المكان الذي أتوا منه، ثم أطلق لاحقاً على مدينة بالتيمور، التي تعيش فيها غالبية من السود، “مكانا خطيرا وقذرا”.