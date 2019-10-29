مديرة مسابقة ملكة جمال فرنسا تبيح مشاركة المتحولين جنسيا!

أعلنت المديرة التنفيذية لمسابقة ملكة جمال فرنسا، سيلفي تيلير، في 28 أكتوبر، أنها “لن تعارض” ترشيح “امرأة متحولة جنسيا” في المسابقة القادمة التي ستقام في ديسمبر.

وأوضحت تيلير أن هذا ليس “محظورا” من قبل قواعد المسابقة، وأضافت في تصريح لها في مقابلة مع صحيفة “لو باريزيان”: “إذا غير ذكر جنسه، وحصل بالتالي على حالة مدنية تقول إنه أنثى، وتقدم إلى مسابقة ملكة جمال فرنسا، فنحن لسنا شرطة ولن أجعله يخضع لفحص طبي”.

وأشارت تيلير إلى أن قواعد المسابقة لا تحظر هذا فهي لا تشترط سوى أن تكون المتسابقة “أنثى، وليس من مواليد الجنس الأنثوي، كما كان في القواعد القديمة للمسابقة مع جينيفيف دي فونتيناي (الرئيسة السابقة للجنة تحكيم ملكة جمال فرنسا)”.

وتابعت قائلة: “على أي حال، لا أعتقد أن الفرنسيين على استعداد لانتخاب ملكة جمال متحولة جنسيا، وإذا لم يكونوا جاهزين، فلن تكون هناك ملكة جمال متحولة جنسيا”، وأضافت: “إذا جاءت امرأة شابة متحولة جنسيا إلى مسابقة ملكة جمال فرنسا، وانتخبها الجمهور، فلن نعارض ذلك، لأننا نخضع لخيار الجمهور”.