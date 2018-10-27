ما عقوبة فتاة سعودية عانقت ماجد المهندس؟؟

أصدرت محكمة سعودية حكما على الفتاة التي عانقت الفنان العراقي ماجد المهندس في حفله بمهرجان سوق عكاظ / تموز الماضي ، بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ مكتفية بمدة إيقافها قبل صدور الحكم والتي تعادل 4 شهور.