ما الوقت الذي تمضيه ميلانيا ترامب أمام المرآة يوميا؟

الكشف عن الوقت الذي تمضيه ميلانيا ترامب أمام المرآة يوميا… غير متوقّع!

تظهر سيدة أميركا الأولى ميلانيا ترامب بإطلالات مميزة جداً. فهي تختار أجمل وأرقى التصاميم وتطبق طرق ماكياح فريدة.

وكشف مردخاي ألفوي مزينها وخبير المظهر الخاص بها السر وراء ذلك في مقابلة أجرتها معه مجلة WWD.

وذكر أنه شعر بالدهشة عندما شاهد ميلانيا للمرة الأولى من دون مكياج، مشيراً إلى أنها تتمتع بجمال لا مثيل له.

واضاف أنها كانت حينها تلف رأسها بمنشفة، مضيفاً أنها تمضي وقتاً طويلاً للاستعداد لحضور المناسبات.

وقال: “في معظم الوقت أقوم بتصفيف شعرها في وقت مبكر في الصباح لكي تتمكن من الصعود إلى الطائرة وليبقى شعرها مرتباً لساعات طويلة”.

وفي ما يتعلق بمكياجها لفت إلى أنها لا تترك شيئاً للمصادفة وأنها خصصت في البيت الأبيض غرفة للعناية بجمالها وهي تطلق عليها اسم Cosmetology Room.

ونقل موقع Gala الفرنسي عن خبيرة المكياج نيكول بريل قولها إن العناية بماكياج ترامب تستغرق ساعة وربع الساعة من دون توقف يومياً.