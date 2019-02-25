ماسك طبيعي لتنعيم القدمين.. سهل ومضمون النتائج

كعب القدمين، غالبًا ما يتشقّق ويصبح محمّلًا بطبقة سميكة من الخلايا الميتة. هذه المشكلة غالبًا ما تعترض السيّدات، لا سيّما أولئك اللواتي يَنتعِلنَ الصنادل أو أيّ نوع من أنواع الأحذية المفتوحة من الخلف. تؤثّر هذه المشكلة على مظهر السيّدة وأناقتها، لذلك من الضروري الحرص على إزالة هذه الخلايا الميتة، والتخلّص من مشكلة تشقّق القدمين وجفافهما إلى الأبد.

فما هي الطرق الأهمّ للتخلّص من تشقّق كعبَيّ القدمين؟

الواقع أنّ الحلّ يكمن في ثلاث خطوات بسيطة:

الخطوة الأولى: الترطيب ثم الترطيب

يجب الحرص على ترطيب القدمين باستمرار، منعًا لجفافهما وتشقّقهما. لهذه الغاية، من الضروري تطبيق الكريم كلّ مساء، في حال كانت المشكلة متفاقمة، وثلاث مرّات في الأسبوع في حال كانت المشكلة متوسّطة. المهمّ أيضًا أن يطبّق الكريم على كعبيّ القدمين بعد الاستحمام، على أن تغلّف القدمان بجوارب قطنيّة قبل النوم، لكي يتسنّى للبشرة امتصاص الكريم بالعمق.

الخطوة الثانية: إزالة الخلايا الميتة

في حال كانت كميّة الخلايا الميتة كبيرة، إلى درجة لم يَعُد ينفع معها الترطيب، يجب أولًا تقشير القدمين أو فركهما باستخدام المِبرَد العريض الخاص بالقدمين. بعد ذلك، يجب المواظبة على الترطيب.

الخطوة الثالثة: تطبيق ماسك الترطيب

يساعد هذا الماسك الخاص بالقدمين في ترطيبهما، ومن المفضّل أن يطبّق مساءً قبل النوم.

المكوّنات وطريقة التحضير:

ملعقتان من بودرة النشاء مذوّبتان في كوب من الماء البارد.

ملعقة عسل صغيرة.

رأس بطاطا صغير مسلوق ومهروس.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقة صغيرة من عصير التفاح.

ملعقة كبيرة من الغليسرين.

تُمزَج المكوّنات كلّها في وعاء نظيف حتى تصبح متماسكة، ثمّ تطبَّق على كعبَيّ القدمين، قبل أن يتم لفّهما بكيس من النيلون مدة 15 دقيقة إلى عشرين. بعد إزالة الماسك ستلمسين الفرق. وسيخفّ تشقّق القدمين بنسبة كبيرة جدًّا بعد تطبيقه مرّات عدّة.