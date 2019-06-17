ماسك الموز لإخفاء تجاعيد الوجه بعد سن الثلاثين

يعدّ الموز من الفواكه الخفيفة المحببة لدى الكثيرات، وهو من أفضل أنواع الفواكه المقاومة للتجاعيد، فهو غني بالفيتامينات مثل فيتامين A, B, E، وأيضًا المعادن كالحديد والزنك والبوتاسيوم.

لذا سنتعرف إلى كيفية إخفاء تجاعيد الوجه بعد سن الثلاثين، بماسكات الموز الفعالة والطبيعية الأكثر أمانًا للبشرة:

ماسك الموز والزبادي

نهرس حبة من الموز، نضيف له القليل من عصير البرتقال وملعقة صغيرة من الزبادي، بعدها نطبق الماسك على الوجه، ونتركه 20 دقيقة، ونكرر الوصفة 3 مرات أسبوعيًّا لنحصل على أفضل النتائج.

ماسك الموز وزيت الزيتون لإخفاء تجاعيد الوجه

نضيف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقة صغيرة من العسل إلى حبة من هريس الموز، نمزج جيدًا، بعدها نطبق المزيج على الوجه ونتركه حوالى 30 دقيقة، ثم نشطفه بالماء البارد، ونكرره مرة في الأسبوع.

ماسك الموز والعسل لإخفاء تجاعيد الوجه

نقوم بإزالة الطبقة الداخلية الموجودة على قشر الموز، نضعها في وعاء، ونضيف لها ملعقة صغيرة من العسل، بعدها نطبق الماسك على البشرة ونتركه 15 دقيقة، بعدها نشطفه بالماء البارد، ونكرر الوصفة كل يوم.

ماسك الموز والأفوكادو لإخفاء تجاعيد الوجه

نهرس كمية متساوية من الأفوكادو والموز، بعدها نضيف للمزيج بياض بيضة، ونقلّب جيدًا، ثم ندهن الوجه بالخليط، ونتركه 20 دقيقة قبل أن نغسله بالماء البارد، ونكرر الوصفة 3 مرات في الأسبوع.

ماسك الموز وماء الورد لإخفاء تجاعيد الوجه

نضيف كمية مناسبة من ماء الورد إلى مقادير متساوية من الزبادي والعسل والموز، ونقلب المكونات جيدًا، ومن ثم نطبّق الماسك على الوجه ونتركه حوالى 20 دقيقة، بعدها نشطفه بالماء البارد، ونكرره مرتين في الأسبوع.

ـ سيدتي نت