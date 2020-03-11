ماسك الزبادي لتقشير البشرة

بالإضافة إلى فوائده الغذائية للجسم، أثبت الزبادي أنه عنصر فعّال في مجال العناية بالبشرة ومعالجة مشاكلها، خاصة عندما يُستخدم كقناع لـ تقشير الوجه وإزالة الخلايا الميتة والشوائب التي تؤثر في نضارة البشرة.



عناصر مغذية في الزبادي

يحتوي الزبادي على الكثير من الفيتامينات والمعادن التي تحتاج إليها البشرة لتكون صحيّة ومشرقة. ومن أبرز هذه المكوّنات الفيتامين C والمغنيسيوم وحمض اللاكتيك الذي يساعد في ترطيب البشرة ومحاربة علامات الشيخوخة وإزالة الخلايا الميتة من سطح البشرة، بالإضافة إلى احتوائه على عناصر مضادة للأكسدة تحمي البشرة من التلف.

فوائد الزبادي للبشرة

يعتبر الزبادي من أهم العناصر التي تدخل في مجال ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف والتشقّقات، وذلك بفضل احتوائه على أحماض دهنية، تدخل إلى أعماقها وتمدّها بالمعادن التي تحتاج إليها لتبقى ناعمة.

هو من العناصر الطبيعية التي تساهم في الحدّ من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، من خطوط رفيعة وترهّل وبقع… بفضل احتوائه على حمض اللبنيك الذي يلعب دور المقشّر الطبيعي للبشرة والذي يزيل عنها طبقات الجلد الميّتة وينشّط عملية تجدّد الخلايا فيها.

يُستخدم الزبادي للتخلّص من مشكلة حب الشباب التي تهدّد ليس فقط المراهقات إنما جميع الأعمار، وذلك بفضل احتوائه على نسبة عالية من الزنك وحمض اللاكتيك اللذين يجعلانه أفضل علاج لهذه المشكلة.

يساهم الزبادي في تخفيف الهالات السوداء عند محيط العينين، إذ يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات وبالتالي يساعد في تلطيف مشكلة انتفاخ العيين ومحاربة الهالات السوداء.

ماسكات طبيعية من الزبادي

ماسك الزبادي والشوفان

مكوّنات:

ملعقة كبيرة من الشوفان

ملعقتان من الزبادي

بضع قطرات من زيت اللافندر

طريقة التحضير:

اخلطي الشوفان مع الزبادي حتى تحصلي على عجينة متماسكة

أضيفي زيت اللافندر إلى العجينة وامزجيها جيداً

مدّي العجينة على بشرة رطب واتركيها حتى تجف

دلّكي البشرة بحركات دائرية قبل غسل الوجه بالماء الفاتر

ماسك الزبادي والعسل

المكوّنات:

ملعقة كبيرة من العسل

ملعقتان من الزبادي

بضع نقاط من عصير الليمون

طريقة التحضير

امزجي المكوّنات جيداً حتى تحصلي على عجينة لزجة

وزّعي العجينة على بشرة رطبة واتركيه لمدة ربع ساعة أو حتى تجفّ نهائياً

دلّكي بشرتك للتخلّص من بقايا العجينة

اغسلي وجهك بالماء الفاتر

ـ سيدتي نت