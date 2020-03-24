مادونا تثير موجة سخرية بظهورها عارية فى حوض الاستحمام للتحدث عن كورونا!

شاركت مادونا مقطع فيديو مع متابعيها تتحدث فيه بشكل عاطفي عن فيروس كورونا وهي عارية في حوض الاستحمام، قائلة إنه “جعلنا جميعا متساوين”.

وقالت مادونا في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على”تويتر” يوم الأحد 22 مارس، والذي أثار موجة سخرية على المواقع الاجتماعية: ” إنه المعادل العظيم وما هو مرعب بشأنه هو الشيء العظيم في ذلك”.

ومضت المغنية تقول من حوض استحمام مزين ببتلات الزهور: “ما هو رهيب في الأمر ورائع بذات الوقت هو أنه جعلنا متساوين في نواح كثيرة”. في شرحها للفيديو ، وصفت المرض سريع الانتشار بأنه: “لا تمييز في Covid-19”.

وبدت مادونا مضطربة في الفيديو، لكن ذلك لم يجعل الكثيرين يأخذون كلامها على محمل الجد.

ورد مستخدم “تويتر” بفيديو خاص به حول فيروس كورونا، صوره في حمام وأرفقه بتعليق كتب فيه:

“أنت تلهمينني مادونا، نحن متساوون جميعا الآن”.

وتتالت التعليقات الساخرة حول الفيديو الذي نشرته مادونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بينهم الكوميدي جو ويلكينسون، والكاتب ومقدم البرامج ستيفن ميلر.