مادلين مطر: أحب الغناء أكثر من التمثيل وأحب زيارة كوردستان كثيراً

رووداو – أربيل: مادلين مطر، اسم معروف في عالم الغناء والموسيقى اللبناني، ولدت في العام 1972 بالعاصمة اللبنانية بيروت، ونشرت أولى أغانيها في العام 2001، والتي كان لها صدى كبير. لكن مادلين لم تكتف بالغناء بل ولجت عالم التمثيل أيضاً. في هذا اللقاء، تخبر شبكة رووداو الإعلامية بأنها تحب كثيراً زيارة كوردستان وترغب في الغناء باللغة الكوردية:

رووداو: هل تعرفين شيئاً عن كوردستان؟

مادلين مطر: للأسف لم أزر كوردستان إلى الآن، لكن يتحدثون لي كثيراً عن كوردستان وطبيعتها الجميلة. لم أزرها للأسف، وإن شاء الله سنزورها قريباً.

رووداو: هل لديك معلومات عن الفن الكوردي؟

مادلين مطر: للأسف ليست عندي معلومات عن الفن الكوردي، لكني بنت الموسيقى وأعتقد أن الموسيقى توحد العالم، وأي موسيقى من أي من أقطار العالم، أجدني أرددها حتى إن لم أكن أفهم الكلام الذي يغنى معها. الموسيقى لغة الروح، الموسيقى موجودة في كل مكان، تختصر المسافات وتنعش القلب، تداوي، تبكي، هذه هي الموسيقى، فكيف بها إذا كان معها كلام حلو. الموسيقى دائماً تصل بين الناس.

رووداو: هل لديك الاستعداد للغناء باللغة الكوردية؟

مادلين مطر: لا أجد مشكلة في التعرف إلى الفن الكوردي، أو أن تعجبني أغنية كوردية، حتى إن لم أفهم معانيها تماماً، يمكن أن أغنيها، ولم لا… صحيح أني لست مطلعة كثيراً على الفن الكوردي، ولكن كما ذكرت لا مشكلة لدي أبداً في الغناء باللغة الكوردية. بل من الممكن أن نمزج بين حضارتين ونغني اللبناني مع الكوردي، أو الكوردي مع الخليجي. هذا كله متوقف على زيارة لي إن شاء الله إلى كوردستان، أو أن يتصل بي أحد الملحنين ويقدم لي أغنية حلوة، ومن المؤكد أنه لا مشكلة عندي.

رووداو: هل تذكرين أيام طقولتك، وكيف قضيتها؟

مادلين مطر: شهدت أيام طفولتي الكثير من المعارك، لذا فإننا شعب قوي، ولما اتصلوا بي من بغداد وقالوا إن هناك حفلة، ذهبت وشاركت الناس وأفرحتهم، بالرغم من المخاطر القائمة في ذلك الوقت، قبل حوالي عشر سنوات، وعندما عدت شعرت بالفخر لمشاركتي في ذلك الحفل الذي أفرح الناس ونجح نجاحاً باهراً، وكانت ذكرى جميلة.

رووداو: لماذا اتجهت إلى مجال التمثيل؟

مادلين مطر: أحببت البدء بموهبتي الغنائية، وبعد أن ثبت موقعي في الغناء، انتقلت إلى التمثيل، لكن بصراحة، أنا لم أسع للتمثيل بل هو الذي جاءني يسعى، حيث اتصل بي المنتج محمد السبكي من مصر وطلب أن أعمل في فلم له، وكان أن عملت في فلم (آخر كلام)، وهكذا بدأت. لكني مقلة كثيراً في التمثيل، لأني أفضل أن أغني أكثر من أن أمثل. كذلك لا أقبل كل العروض، فهناك عروض لا أقبل بها.

رووداو: هل حققت أهدافك في السينما؟

مادلين مطر: بالتأكيد لم أحقق أهدافي في السينما فمازال أمامي الكثير، وليس لي غير فلمين، كانت لي البطولة الكاملة في أحدهما وكنت ضيفة شرف في الآخر، لذا لايزال أمامي الكثير لأحقق أهدافي في السينما، وحتى في الغناء. أود أن أنوه هنا بأنك لا يمكن أن تحقق أهدافك وأمنياتك في مجال الفن، وكلما تقدمت تجد أنه لايزال أمامك المزيد.

رووداو: هل أنت راضية عن مسيرتك الفنية كممثلة وكمطربة؟

مادلين مطر: الحمد لله أعمل أشياء تشبهني كثيراً، لكني لا أستطيع الجزم بأن جميع الناس معجبون بي وراضون، من المؤكد أني لن أتمكن من إرضاء جميع الأذواق. أما بالنسبة إلي، فأنا راضية عما أعمل، لأنه من اختياري.

رووداو: ما هي الرسالة التي تحبين توجيهها عبر الفن؟

مادلين مطر: هناك الكثير من الرسائل التي قد توجه عبر الفن، فالفن على الدوام منبر يتابعه الناس ويحبونه. نحن نختلف عن السياسيين، نحن نحدث في السلام والأغاني والفرح، لذا فإن كل الناس يفضلوننا على السياسيين. من هذا المنطلق هناك العديد من الأمور التي يمكن للفنان أن يتحدث عنها، والعديد من الرسائل التي يمكن أن يبلغها للناس. هناك رسالة بلغتها في ما مضى، عندما اشتدت الحرب في العراق، وعندما بدأت بغداد تفتح أبوابها وتدعو الفنانين، كان هناك فنانون يرفضون الذهاب، لكني كنت من الذين ذهبوا إلى بغداد، وغنيت لشعب بغداد، لأننا كشعب لبناني عرفنا الحرب. هناك أمور أخرى أيضاً، يمكن أن أعبر عنها من خلال موقف ضد السياسيين وأن أعبر مع الناس عن أوجاعهم وأن أساندهم. المؤكد هو أن رسالتنا نحن الفنانون رسالة سلام، نناشد الناس والمسؤولين بالسلام من خلال موقعنا. أنا أرى أن عرض آلام الناس والدفاع عن تلك الآلام هو أهم وأكبر رسالة قد أحملها.

رووداو: ما هو جديدك في مجالي الغناء والتمثيل؟

مادلين مطر: جديدي هو أنه ستكون لي أغنيتان، إحداهما أغنية عراقية نحضر لها، بعد نجاح أغنية خانوني، أرجو أن تنال إعجاب الناس.

أما في مجال التمثيل فليس لي حتى الآن أي جديد في مجال التمثيل، وإن كان هناك شيء فسأخبركم عنه.

رووداو: كلمة أخيرة لجمهورك في كوردستان؟

مادلين مطر: إن شاء الله سأزوركم عن قريب، وأحب كثيراً أن أزور كوردستان، وآمل أن تكون حفلات وأدعى إليها، لأني أحب من كل قلبي زيارة هذا البلد.