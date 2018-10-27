ماجدة الرومي تطلّ مجدداً في الأوبرا المصرية

أعلنت إدارة مهرجان الموسيقى العربية الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، عن تفاصيل الدورة الـ 27 من المهرجان، التي تنطلق في الأول من شهر نوفمبر المقبل، وتستمر حتى الثاني عشر من الشهر نفسه.

ويكرم المهرجان في دورة هذا العام 17 شخصية فنية، على رأسهم اسم الفنانة الراحلة شادية والمطرب سمير الإسكندراني، والتونسية لطيفة والموسيقار صلاح عرام والسعودي عبد الرب إدريس والموسيقار الراحل ميشيل المصري وعازف الكمان سعد محمد حسن.

وفي مؤتمر صحافي عقد مساء الاثنين بدار الأوبرا المصرية، تواجد رئيس دار الأوبرا مجدي صابر ومديرة المهرجان جيهان مرسي والموسيقار حلمي بكر وجمال سلامة ومحمد رحيم وباقي أعضاء اللجنة التحضيرية للمهرجان.

وتم الإعلان عن تفاصيل الدورة التي تشهد مشاركة عدد كبير من النجوم، أبرزهم ماجدة الرومي التي تعود بعد غياب دام لأكثر من 15 عاماً عن دار الأوبرا، كما يشهد المهرجان مشاركة عاصي الحلاني ووائل جسار ونوال الكويتية ومحمد الحلو ونادية مصطفى ومدحت صالح وعلي الحجار.

شخصية المهرجان هذا العام هي الفنانة الراحلة شادية، فيما يتم إهداء الدورة إلى الموسيقار الراحل ميشيل المصري وعازف الكمان سعد محمد حسن.

وأعلن الموسيقار محمد رحيم عضو اللجنة التحضيرية للمهرجان، أن هناك أغنية سيتم تقديمها في حفل افتتاح الدورة مهداة إلى الفنانة الراحلة شادية، وهي من كلمات الشاعر هاني عبد الكريم وتولى هو تلحينها على أن يشارك أكثر من مطرب في تقديمها.

وأكد مجدي صابر رئيس دار الأوبرا أن المهرجان يشهد هذا العام إقامة 43 حفلاً فنياً على 7 مسارح مختلفة بمشاركة 8 دول عربية، على أن تقام الحفلات لأول مرة على مسرح قصر ثقافة طنطا بعد التجديدات التي جرت به.

الموسيقار حلمي بكر عضو اللجنة التحضيرية للمهرجان أكد أن مطربي الوطن العربي يحضرون إلى مصر بلد الريادة باعتبارها قبلة الفنانين، خاصة دار الأوبرا التي تحتضن أهم مهرجان للموسيقى والغناء في الوطن العربي.

وإلى جوار المهرجان يقام مؤتمر الموسيقى العربية بمشاركة 16 دولة عربية وأجنبية وبحضور 42 باحثاً موسيقياً، ويفتتح على هامش المهرجان معرضان لفنون الخط العربي، الأول تحت عنوان “موسيقى الخط العربي” والثاني يحمل عنوان “تجليات”.