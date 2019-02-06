ماجدة الرومي تتحدث عن جذورها المصرية وتهديد “داعش” بالقتل

كشفت المغنية اللبنانية، ماجدة الرومي، عن دماء مصرية تجري في عروقها، مشيرة إلى أنها تعمل الآن على توثيق تاريخ عائلتها الذي يعود إلى بورسعيد وبورفؤاد.

وتحدثت الفنانة اللبنانية الشهيرة في حوار مع صحيفة “أخبار اليوم”، تطرقت من خلاله إلى الكثير من جوانب حياتها الشخصية وعمّا يثير فرحها وحزنها، وعن العلاقة الوثيقة التي تربطها بأم الدنيا.

فقد أشارت ماجدة الرومي إلى أن والدتها لطالما حدثتها عن ذكريات عائلتها في مصر، حيث كانت تعيش في منطقة شبرا، وأن جدتها لجهة والدتها كانت تُدعى وردة يوسف حبيب، بينما اسم والدة السيدة ماجدة هو صوفي شفتشي، وهي “من عائلة شديدة الالتصاق بالتقاليد المصرية تعمل بمجال الذهب”، وأنها بصدد استكشاف بيوت العائلة في شبرا وروض الفرج.

وكشفت المغنية اللبنانية عن بداية غرس جذور العائلة في الأرض اللبنانية قائلة، إن “الحكاية بدأت عندما كان جدي يعمل خياطا للألبسة الرجالية. وفي عام 1920، كان هناك إضراب لليهود في فلسطين، فأخذوا خياطين معهم إلى هناك، وذهب معهم جدي.

وبعد فترة عاد جدي وجدتي وأخوالي الاثنين إلى مصر، واشتغلوا فى قناة السويس وعاشوا في بورسعيد وبورفؤاد فى الحي الإفرنجي هناك. بعدها بفترة والدي (الموسيقار المولود في حيفا حليم الرومي) تزوج أمي فى كنيسة الكاثوليك في بورسعيد، وأخذها والدي إلى لبنان للمشاركة في تأسيس الإذاعة اللبنانية عام 1950″.

وعبرت الرومي في اللقاء عن حزنها جراء ما يتعرض له العالم العربي، كاشفة عن حلمها “بعودة المشردين في فلسطين وسوريا ولبنان إلى أوطانهم وبلادهم وأن يعيشوا في ظروف جيدة، كما أعربت عن حبها الشديد للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي “احتضن المصريين وحذرهم من الخطر الأكبر، وهو خطر الفتنة التي اكتوت لبنان بنيرانها وما زالت حتى الآن”.

وترى الفنانة أن السيسي “كان على دراية تامة بالمؤامرات السياسية التى تحاك ضد مصر والمصريين بل والعالم العربي”، مشددة على أنها لا تستطيع قول ذلك في حضرة السيسي كي لا يتهمها أحد بمجاملته.

كما ألقت ماجدة الرومي شيئا من الضوء على جانب من حياتها الشخصية، مشيرة إلى أن تنظيم “داعش” هددها بالقتل مرتين، وأنها أبلغت رئيس الجمهورية اللبنانية بهذه التهديدات، فكلّف الجهات الأمنية بحمايتها وإن استدركت قائلة: “ولكن ماذا تهم الحراسة أمام مشيئة الله”.

يُذكر أن والد ماجدة الرومي هو الملحن حليم الرومي، الذي حط لاجئا من فلسطين في لبنان، وكانت الفنانة قد أرسلت تحية لبيت جدها في حيفا أثناء مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان “القدس” عام 2008، علما أن الفنانة تؤكد أن أصول عائلة والدها تعود إلى مدينة صور في لبنان.

المصدر: أخبار اليوم