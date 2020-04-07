أبريل 08, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

مؤلفة روايات “هاري بوتر” تعلن تعافيها مما اشتبهت بأنه كورونا

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فى :شؤون المرأة
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مؤلفة روايات “هاري بوتر” تعلن تعافيها مما اشتبهت بأنه كورونا

قالت الكاتبة البريطانية جوان رولينغ، مؤلفة روايات “هاري بوتر” إنها تعافت مما اشتبهت في أنه فيروس كورونا، وذلك بعد أسبوعين من المرض.

وكتبت رولينغ على حسابها في موقع “تويتر”: “على مدى الأسبوعين الماضيين كانت لدي جميع أعراض كوفيد-19 (رغم عدم إجرائي للفحص)”.

كما نشرت تسجيلا مصورا لأسلوب تنفس قالت إنه ساعدها في التغلب على أسوأ الأعرض لديها والتي أوصاها بها زوجها الذي يعمل طبيبا في المملكة المتحدة.

وقالت: “تعافيت تماما وأريد أن أشارك أسلوبا أوصاني به الأطباء، لا يكلف شيئا، ولا يسبب أي أعراض جانبية، لكنه قد يساعدكم أو يساعد أحبابكم كثيرا، مثلما حدث معي”.

يذكر أن جوان رولينغ (54 عاما) مؤلفة سلسلة الكتب الخيالية الشهيرة “هاري بوتر”، وهي أحدث من أعلن من المشاهير تعافيه من المرض الذي يسببه فيروس كورونا.

ومن بين المشاهير الآخرين الذين أصيبوا بالفيروس وتعافوا منه الممثلان توم هانكس وإدريس إلبا ومغنية البوب الأمريكية بينك وولي العهد البريطاني الأمير تشارلز.

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