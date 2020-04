مؤلفة روايات “هاري بوتر” تعلن تعافيها مما اشتبهت بأنه كورونا

قالت الكاتبة البريطانية جوان رولينغ، مؤلفة روايات “هاري بوتر” إنها تعافت مما اشتبهت في أنه فيروس كورونا، وذلك بعد أسبوعين من المرض.

وكتبت رولينغ على حسابها في موقع “تويتر”: “على مدى الأسبوعين الماضيين كانت لدي جميع أعراض كوفيد-19 (رغم عدم إجرائي للفحص)”.

كما نشرت تسجيلا مصورا لأسلوب تنفس قالت إنه ساعدها في التغلب على أسوأ الأعرض لديها والتي أوصاها بها زوجها الذي يعمل طبيبا في المملكة المتحدة.

Please watch this doc from Queens Hospital explain how to relieve respiratory symptoms. For last 2 weeks I've had all symptoms of C19 (tho haven't been tested) & did this on doc husband's advice. I'm fully recovered & technique helped a lot.https://t.co/xo8AansUvc via @YouTube

— J.K. Rowling (@jk_rowling) April 6, 2020