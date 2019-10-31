ليندا هاميلتون تعود لدور “سارة كونر” في “تيرمينيتور” الجديد

قالت ليندا هاميلتون إنها كانت “مرعوبة” في البداية لإعادة تمثيل دورها كسارة كونر في فيلم “تيرمينيتور” الجديد، حتى ساعدتها رسائل جيمس كاميرون الإلكترونية في الهدوء.

وأوضحت هاميلتون أن قرار العودة للدور الذي مثلته قبل 35 عاما استغرق منها 6 أسابيع، وفق ما ذكرت “الأسوشيتد برس”.

وبينت أن ترددها جاء من خوفها ألا يكون انضمامها لسلسلة أفلام تيرمينيتور بنفس قوة الأفلام الأصلية.



ويتجاهل “تيرمينيتور: دارك فيت”، الأفلام السابقة من السلسلة ومنها فيلم “تيرمينيتور: جينيسيس” الذي لم يحصل على رد فعل إيجابي كبير في 2015، ويتناول ما بعد أحداث فيلم “تيرمينيتور 2: جادجمنت داي” الذي كان كاميرون قد أخرجه.

جدير بالذكر أن “دارك فيت” يلم شمل هاميلتون وأرنولد شوارزينيغر وكاميرون في مشروع واحد لأول مرة منذ نحو 30 عاما.