لهذه الأسباب ارتدي ملابس حبيبك!

إن كنتِ تشعرين بالضيق والقلق، فكل ما عليكِ فعله هو ارتداء ملابس حبيبك للشعور بالراحة.

وقد وجدت دراسة جديدة قام بها الباحثون في جامعة كولومبيا البريطانية أن ارتداء النساء لملابس الحبيب أو الشريك يقلّل من شعورهنّ بالتوتر والوحدة والقلق.

وقد شملت الدراسة 96 امرأة، كُلّفن عشوائياً، وطُلب منهنّ شم رائحة واحدة من 3 روائح، وهي إما رائحة الحبيب أو شخص غريب أو رائحة محايدة. كما طُلب من الأزواج ارتداء “تي شيرت” لمدة 24 ساعة، ثمّ تمّ تجميدها للحفاظ على رائحتها.

بعدها قام العلماء بقياس مستويات الإجهاد والكورتيزول لدى النساء طوال فترة الاختبارات.

واكتشف الباحثون أن النساء اللواتي مُنحن رائحة أزواجهن من خلال الملابس كانت مستويات الإجهاد لديهن أقلّ، في حين أن النساء اللواتي قُمن بشم ملابس الرجال الغرباء عنهنّ زادت حدّة توتّرهن الى حدّ كبير.