لن تصدقي فعالية ماسك الأفوكادو على وجهك… فوائده مذهلة

يلعب الأفوكادو دورًا لا يُستهان به في صحة ونضارة الوجه، فهو يمنحك بشرة خالية من التجاعيد وشبابية، كما يحتوي على مضادات أكسدة تساعد الجلد في أن يتنفس. يقي الأفوكادو من أشعة الشمس الضارة ويعالج الحروق التي تسببها، كما ينظف البشرة بفضل احتوائه على مضادات للبكتيريا ويغذيها بالكولاجين الطبيعي الموجود به.

ماسك الأفوكادو مع زيت الزيتون والترمس

المكونات

– ثمرة أفوكادو مهروسة

– ملعقة صغيرة زيت زيتون

– ملعقة صغيرة ترمس مطحون

طريقة التحضير

– اخلطي المكونات مع بعضها، ووزعيها على بشرتك مع فرك الماسك بلطف لتقشير الجلد الميت.

– اتركي الخليط على بشرتك لمدة 20 دقيقة.

– اشطفي وجهك بالماء الدافئ ثم البارد لإزالة الماسك.

– كرريه مرة أسبوعيا أيا كانت بشرتك ولكن إذا كانت جافة جدا، أضيفي القليل من الحليب للخليط للحصول على ترطيب مضاعف.